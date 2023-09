Goosebumps : une date pour la série d'horreur sur Disney+

News Séries

Seriesaddict.fr le 12/09/2023 par Charlotte Papet

Goosebumps - 2023 - Disney+

Disney+ a programmé sa nouvelle série Goosebumps.

Adaptée de la série de romans de R.L. Stine, Goosebumps est une série d'horreur destinée aux plus jeunes et suit un groupe de cinq lycéens qui déchaînent des forces surnaturelles sur leur ville et doivent tous travailler ensemble – grâce et malgré leurs amitiés, rivalités et passés les uns avec les autres – afin de la sauver, en apprenant beaucoup sur les secrets d'adolescence des parents dans le processus.



Les cinq premiers épisodes de la série seront proposés le vendredi 13 octobre ! Le reste des épisodes sera diffusé chaque semaine, épisode par épisode.



Allez-vous suivre cette nouvelle série ?