Revue de presse: The Walking Dead: Daryl Dixon

11/09/2023

The Walking Dead: Daryl Dixon - 2023 - AMC

Hier, AMC lançait sa nouvelle série The Walking Dead: Daryl Dixon.

La série The Walking Dead: Daryl Dixon est le spin-off de la série "The Walking Dead" centré sur Daryl. Il se réveille et se retrouve quelque part sur le continent européen et tente de reconstituer ce qui s'est passé. Comment est-il arrivé ici ? Comment va-t-il rentrer à la maison ?



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Norman Reedus bien sûr mais aussi Clémence Poésy ou encore Adam Nagaitis.



Les critiques sont plutôt optimistes concernant ce spin-off :



Si Daryl Dixon donne un aperçu des types de changements ambitieux que la franchise Walking Dead cherche à prendre dans sa nouvelle ère, je suis tout à fait d’accord. C’est une grande et étrange histoire qu’il est passionnant de voir racontée. C’est facilement l’une des meilleures choses de Walking Dead depuis des années (et cela inclut également les dernières années de la série originale).

-- Paste Magazine/Trent Moore



Avec seulement six épisodes pour raconter une histoire plus ou moins complète, il ne devrait pas y avoir de place pour une combustion lente, mais "Daryl Dixon" ne trouve pas son véritable rythme jusqu'à ce qu'il rencontre une intrigue digne d'un feuilleton, à mi-chemin dans le troisième épisode.

-- Variety/Jessica Liese



Aussi ridicule que puisse paraître l'histoire de "Daryl à Paris", elle est solide à souhait. L’histoire est à la fois étrangère et familière, à la fois troublante et naturelle. Daryl ayant des mésaventures dans un pays si lointain est amusant en soi, mais le voir découvrir que c'est là que son véritable cœur pourrait appartenir est un niveau de plaisir plus profond.

-- IGN/Matt Fowler



Daryl Dixon n'est en aucun cas parfaite. Il y a des motivations obscures, des coïncidences qui font sourciller et, ici et là, des dialogues plus mystifiants qu'ils n'auraient pu l'être... Malgré tout, je n'ai jamais réussi à trouver un épisode qui m'a fait hésiter à regarder le suivant.

-- TV Line/Charlie Mason



"Daryl Dixon" élargit les contours géographiques de la carte, mais n'ajoute pas grand-chose à son plan sous-jacent.

-- CNN/Brian Lowry



