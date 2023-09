Une date pour la série Monarch: Legacy of Monsters

News Séries

Monarch: Legacy of Monsters - 2023 - Apple TV+

Apple TV+ a programmé sa série Monarch: Legacy of Monsters.

Issue de la franchise Monsterverse, la série Monarch: Legacy of Monsters suit le voyage d'une famille pour découvrir ses secrets enfouis et un héritage les liant à l'organisation secrète connue sous le nom de Monarch à la suite de la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco et la nouvelle réalité choquante selon laquelle les monstres sont réels.



Les deux premiers épisodes de la série seront disponibles le vendredi 17 novembre. La diffusion se fera ensuite avec un épisode par semaine jusqu'au season finale diffusé le 12 janvier.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouverons Kurt Russell et Wyatt Russell.



Serez-vous au rendez-vous pour découvrir la série ?

