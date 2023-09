Revue de presse: The Other Black Girl

News Séries

Seriesaddict.fr le 13/09/2023 à 13h45 par Charlotte Papet

The Other Black Girl - 2023 - Hulu

Aujourd'hui, Hulu lance sa nouvelle série The Other Black Girl.

The Other Black Girl est un drame qui suit Nella, une assistante éditoriale, qui en a assez d'être la seule fille noire de son entreprise. Quand Hazel est embauchée, elle est plus que ravie mais très vite, elle découvre que quelque chose de sinistre se passe dans l'entreprise.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Sinclair Daniel dans le rôle de Nella et Ashleigh Murray dans le rôle de Hazel.



Les critiques semblent avoir appréciées cette série :



Le casting est incroyable, les personnages principaux sont deux femmes noires très complexes, et quand la série est drôle, c'est vraiment drôle. Même s'il n'y a pas de deuxième saison, les choses se terminent bien, et de nos jours, rien n'est plus satisfaisant qu'une fin qui peut soit rester telle quelle, soit être développée plus tard.

-- Paste Magazine/Kathryn Porter



Le plaisir de The Other Black Girl réside dans sa volonté d'y aller à fond, apparemment indifférente à la pression d'être autre chose que ce qu'elle veut être.

-- The Hollywood Reporter/Angie Han



L'intrigue peut devenir un peu lourde au cours de ses 10 épisodes, et il y a quelques problèmes de ton (pardonnables pour une série à cheval sur le drame, la comédie et le thriller), mais la série est aussi actuelle que ses sources à la suite d'un soi-disant calcul racial qui, entre autres discours, a mis en lumière les inégalités auxquelles les Noirs et les autres employés de couleur sont confrontés dans des entreprises à prédominance blanche.

-- Washington Post/Bethonie Butler



C’est Daniel dans le rôle de Nella qui brille vraiment en tant que femme prise dans un tourbillon de confusion, de peur et d’ambition. C’est un équilibre délicat, qui sied à la série.

-- Arizona Republic/Bill Goodykoontz



[i]En tant que série, « The Other Black Girl » finit par être un mélange divertissant, parfois choquant, de satire réaliste et de thriller exagéré.

-- The New York Times/James Poniewozik



