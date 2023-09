Une date pour la saison 4 de For All Mankind

News Séries

For All Mankind - 2023 - Apple TV+

Apple TV+ a programmé la saison 4 de For All Mankind.

La série For All Mankind revient bientôt mais il va falloir patienter encore un peu !



Apple TV+ a programmé la saison 4 de la série pour le vendredi 10 novembre. La chaîne de streaming proposera un épisode par semaine jusqu'au vendredi 12 janvier 2024 ! Cette nouvelle saison se composera ainsi de 10 épisodes.



Pour rappel, voici le synopsis de For All Mankind : Que serait-il arrivé si la course à l'espace mondiale n'avait jamais pris fin ? La série présente un monde ambitieux dans lequel les astronautes de la NASA, les ingénieurs et leurs familles se retrouvent au centre d'événements extraordinaires vus à travers le prisme d'un scénario alternatif - un monde dans lequel l'URSS bat les États-Unis dans la conquête de la Lune.



Avez-vous hâte de retrouver la série ?

