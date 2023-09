Une saison 2 pour la série One Piece

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/09/2023 par Charlotte Papet

One Piece - 2023 - Netflix

Netflix vient de renouveler sa série One Piece !

C'est sans grande surprise que la chaîne de streaming Netflix a commandé une deuxième saison pour sa série One Piece !



Lancée le 31 août, celle-ci connaît un succès important en devenant rapidement la série la plus populaire du moment de la plateforme. Adaptée du manga bestseller d'Eiichiro Oda, One Piece suit les aventures du célèbre pirate.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Avez-vous suivi la première saison de One Piece ? Que vaut-elle par rapport au manga ?

