Revue de presse: Wilderness

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/09/2023 à 10h50 par Charlotte Papet | Revue de Presse | 0

Wilderness - 2023 - Prime

Aujourd'hui, Amazon Prime Video lance sa nouvelle série Wilderness.

Wilderness est un thriller qui suit le couple britannique Liv et Will. Ils semblent avoir tout pour plaire : un mariage solide, une nouvelle vie glamour à New York, à des milliers de kilomètres de leur ville natale, et encore assez jeunes pour sentir que toute leur vie est devant eux. Jusqu'à ce que Liv découvre la liaison de Will. Le chagrin est rapidement suivi d’une autre émotion : la fureur. La vengeance est sa seule option, et lorsque Will propose un voyage à travers les parcs nationaux épiques d'Amérique pour donner un nouveau départ à leur relation, elle connaît exactement l'endroit...



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Jenna Coleman, Oliver Jackson-Cohen ou encore Ashley Benson.



Les critiques sont mitigées :



Malgré son potentiel gaspillé, Wilderness, dans son ensemble, parvient au moins à satisfaire l’envie d’un thriller animé.

-- The A.V. Club/Saloni Gajjar



Au final, Wilderness est un thriller avec des rebondissements assez juteux et un personnage qui plaira à beaucoup de femmes. Elle laisse place à une certaine réflexion, même si elle aurait pu y en avoir plus.

-- Radio Times/Morgan Cormack



Ce que Wilderness nous laisse involontairement, c'est une mini-série sans âme dont les personnages sont si ennuyeux que vous ne pouvez ni les soutenir ni les détester.

-- Paste Magazine/Kaiya Shunyata



Coleman et Jackson-Cohen donnent des performances convaincantes, mais ils ne peuvent pas surmonter l’intrigue apathique de « Wilderness », qui curieusement roule tout au long de ses 10 dernières minutes cruciales.

-- The Mercury News/Randy Myers



Allez-y avec un peu de chaos en tête, la série vous fera une distraction pour une nuit ou deux sur le canapé, et cela pourrait bien faire l'affaire.

-- Boston Globe/Matthew Gilbert



Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de Wilderness.