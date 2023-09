Pas de saison 3 pour Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

News Séries

Winning Time - 2023 - HBO

HBO a annulé sa série Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

Mauvaise nouvelle pour les fans de basket, la série Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty ne reviendra pas pour une troisième saison.



Alors que la saison 2 s'est terminée hier soir sur HBO, la chaîne a décidé de ne pas renouveler sa série pour une nouvelle saison. Coup dur pour ceux qui ont apprécié les deux premières saisons sachant qu'il n'y aura pas d'autre fin que celle proposée par le dernier épisode de la saison 2...



Pour rappel, la série suit les vies professionnelles et personnelles des Lakers dans les années 80, une des dynasties les plus vénérées, une équipe qui a défini une ère, à la fois sur les terrains de baskets, et dans la vie.



