Pas de saison 3 pour The Wonder Years

The Wonder Years - 2023 - ABC

ABC a annulé sa série The Wonder Years.

Mauvaise nouvelle pour les fans de la série The Wonder Years, celle-ci ne reviendra pas pour une nouvelle saison.



La chaîne ABC a décidé d'annuler sa série après deux saisons.



Reboot de la série de la fin des années 80, The Wonder Years se déroule dans les années 60, et suit une famille de classe moyenne vivant à Montgomery, en Alabama, à travers le regard de Dean, 12 ans.



Pour rappel, la saison 2 de la série s'est terminée en août dernier. Le dernier épisode de la saison sert désormais de series finale.



Pour l'instant, la chaîne ABC ne s'est pas prononcée sur le sort de The Rookie: Feds et Home Economics.



Que pensez-vous de cette annulation ? Avez-vous suivi ce reboot ?

