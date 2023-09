Une saison 3 pour la série Dark Winds

News Séries

le 22/09/2023 par Charlotte Papet

Dark Winds - 2023 - AMC

AMC a renouvelé sa série Dark Winds pour une troisième saison !

Et de trois pour la série Dark Winds ! AMC et AMC+ ont décidé de renouveler le drame Dark Winds, quelques semaines après la fin de la saison 2.



Pour rappel, la série se déroule dans les années 70 et suit deux officiers de police navajos qui recherchent des indices dans une affaire de double meurtre macabre. Leur enquête les oblige à remettre en question leurs propres croyances spirituelles et à accepter le traumatisme de leur passé. D'après la série de romans des enquêtes de Leaphorn et Chee, de Tony Hillerman.



Le lancement de la saison 3 est prévu pour début 2025. Il va falloir être patient !



Source : TV Line