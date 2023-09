Griselda : une date pour la série limitée sur Netflix

News Séries

Seriesaddict.fr le 26/09/2023 à 09h22 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Griselda - 2023 - Netflix

Netflix a programmé sa série Griselda !

Sofia Vergara revient bientôt avec une nouvelle série et elle a l'air beaucoup moins sympa que dans Modern Family !



La série Griselda raconte la vie de Griselda Blanco, qui a créé l'un des cartels les plus profitables de l'Histoire. Mère dévouée, le mélange mortel de charme et de sauvagerie insoupçonnée l'a aidée à naviguer entre famille et business, la menant à être majoritairement connue sous le nom de "Black Widow".



Cette nouvelle série, composée de 6 épisodes, sera proposée le jeudi 25 janvier 2024 sur Netflix.



Source : TV Line