Revue de presse: The Continental

Seriesaddict.fr le 23/09/2023 à 10h30 par Charlotte Papet | Revue de Presse | 0

The Continental - 2023 - Peacock

Hier, Peacock lançait sa nouvelle série The Continental.

The Continental est une chaîne d'hôtels situés partout dans le monde qui sert de territoire neutre pour les membres de l'underworld criminel. Ils sont fréquentés par de nombreux tueurs à gage et meurtriers notoires.

La série est un prequel des films John Wick.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Colin Woodell ou encore Mel Gibson.



Les critiques ne sont pas vraiment emballées sans être toutes négatives :



"The Continental" est un prequel digne de ce nom avec une conception de production convenablement gothique et des cascades brillamment exécutées.

-- Chicago Sun-Times/Richard Roeper



C'est tout pour le style, et aucune substance, même pour une série qui donne la priorité à la bravoure et au flair par rapport à tout le reste. En fin de compte, « The Continental » est un détour adéquat ; juste une connexion linéaire de points de franchise expliquant comment Winston a volé les clés de la maison.

-- The Playlist/Rodrigo Perez



En plus de manquer du rythme, de la grandeur ou de l'ivresse générale des accros à l'action de n'importe quel film de « John Wick », « The Continental » manque surtout de son sang-froid désarmant.

-- RogerEbert.com/Nick Allen



Parmi toutes les raisons pour lesquelles le prequel de « John Wick » frustre et déçoit, l’implication de Mel Gibson parvient à peine à relever le niveau.

-- Variety/Alison Herman



The Continental est l'équivalent d'un hôtel pas cher : bon marché, sans charme et générique.

-- Slant Magazine/Ross McIndoe



