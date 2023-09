Revue de presse: Still Up

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/09/2023 à 09h30 par Charlotte Papet | Revue de Presse | 0

Still Up - 2023 - Apple TV+

Hier, Apple TV+ lançait sa nouvelle série Still Up.

La série Still Up suit Lisa, une illustratrice en herbe impulsive et à l'esprit libre dont les questions sur l'avenir de sa fille commencent à la tenir éveillée la nuit, et le journaliste socialement anxieux mais doué Danny. Le couple n'a aucun secret, sauf leurs sentiments l'un pour l'autre, et pendant que le monde dort, ils passent leurs longues nuits à parler bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Antonia Thomas et Craig Roberts.



Les critiques sont mitigées mais tendent vers le positif :



Doux sans être sentimental, vif mais jamais méchant, « Still Up » aborde des questions de destin et de timing qui rendent finalement la comédie puissante et émouvante.

-- Los Angeles Times/Robert Lloyd



Still Up dresse le portrait émouvant de deux personnes dans une ville surpeuplée essayant désespérément de ne pas se sentir seules. Vous rirez et vous pleurerez. C’est la preuve qu’en plus de fabriquer des smartphones coûteux, Apple maîtrise l’art de la comédie déchirante.

-- The Telegraph/Ed Power



Si vous ne savez pas si vous devez rester avec Still Up après le premier ou les deux premiers épisodes, je vous recommande de continuer. C'est une série qui ne fait que de se renforcer à mesure que vous approfondissez, et au moment où vous atteignez la finale, vous vous retrouverez non seulement avec un sentiment chaleureux et flou, mais aussi un réel désir de revoir ces personnages.

-- Radio Times/James Hibbs



Dans la seconde moitié de la série, les choses s’améliorent considérablement (notamment parce qu’elle voit le retour de l’entraîneur personnel Amy – Lois Chimimba – en tant qu’intérêt amoureux potentiel de Danny, qui anime l’épisode trois et donne du punch à chaque scène dans laquelle elle se trouve). Le bouillon d'émotions s'épaissit, le rythme s'accélère, les personnages secondaires ont de quoi se mettre sous la dent et les choses progressent au lieu d'évoluer en cercles un peu décousus.

-- The Guardian/Lucy Mangan



Huit demi-heures s'avèrent être terriblement longues pour Lisa et Danny pour continuer à faire tourner leur histoire. Je suppose qu'ils devaient être remplis de quelque chose, mais je me demande s'il n'aurait pas été préférable de se débarrasser complètement de ce ballonnement et de réduire le récit principal à un film de 100 minutes.

-- The Hollywood Reporter/Angie Han



