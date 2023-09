Revue de presse: Krapopolis

News Séries

Seriesaddict.fr le 27/09/2023 à 09h37 par Charlotte Papet | Revue de Presse | 0

Krapopolis - 2023 - FOX

Dimanche, FOX lançait sa nouvelle série Krapopolis.

Krapopolis est une série animée créée par l'excellent Dan Harmon. Celle-ci suit une famille d'humains, de Dieux et de monstres qui essaient de diriger une des toutes premières ville du monde, sans s'entretuer.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Richard Ayoade et Hannah Waddingham.



Les critiques tendent vers le positif :



La comédie démarre vite dans les premiers épisodes, prenant rarement une pause, et le ratio comique de situation mène au succès.

-- Pittsburgh Tribune-Review/Rob Owen



Il y a de la promesse dans la flexibilité de la configuration de « Krapopolis », qui permet des personnages secondaires à la Springfield, et un bon casting de base pour le porter.

-- Variety/Alison Herman



Je ne suis pas sûr que Krapopolis plaira aux fans des précédentes séries d'Harmon. Alors que la série présente certaines de ses réflexions thématiques sur l'humanité et la gentillesse et sur ce que signifie être connecté aux autres, Krapopolis n'est pas aussi fraiche ou pointue que les sorties précédentes d'Harmon.

-- TV Guide/Kyle Fowle



Les palettes colorées rappelant « Rick et Morty » et la conception des personnages pas très éloignée des autres titres animés de Fox sont agréables, bien que banales. Les blagues sont proposées rapidement avec un taux de réussite allant de faible à moyen. L’humour lui-même est manifestement dépassé.

-- IndieWire/Ben Travers



Bien qu'elle ait été produite par Dan Harmon de « Rick et Morty », « Krapopolis » ressemble surtout à un titre en quête d'une série, construit autour d'un royaume grec mythique où hommes, dieux et monstres se côtoient, sans susciter beaucoup de rires.

-- CNN/Brian Lowry



