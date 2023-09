Revue de presse: The Irrational

News Séries

The Irrational - 2023 - NBC

Lundi, NBC lançait sa nouvelle série The Irrational.

La série The Irrational suit Alec Baker, un professeur en science comportementale mondialement reconnu qui offre son approche unique et inattendue pour comprendre les comportements humains pour aider à résoudre des cas compliqués impliquant le gouvernement, les forces de l'ordre et les entreprises.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Jesse L. Martin et Maahra Hill.



Les critiques sont mitigées :



"The Irrational" fonctionne parce qu'il a un casting sympathique et une intrigue raisonnablement serrée, même si jusqu'à présent, chaque épisode semble se précipiter vers sa conclusion.

-- RogerEbert.com/Brian Tallerico



Dans l'ensemble, "The Irrational" est décemment joué, écrit avec compétence et réalisé de manière adéquate.

-- Newsday/Verne Gay



The Irrational fonctionne principalement grâce à Martin et à l’histoire qu’il a avec le personnage de Hill et l’affaire de l’attentat à la bombe. Les mystères eux-mêmes sont plutôt mauvais, mais cela importera moins si l'histoire continue est bonne.

-- Decider/Joel Keller



The Irrational de NBC donne une tournure amusante à la formule procédurale, mais elle est entravée par des clichés et des rebondissements pratiques.

-- TVLine/Dave Nemetz



Les trois premiers épisodes divulguent juste assez d'informations pour laisser le spectateur deviner et maintenir l'intérêt du public pour l'arc d'Alec, et Martin fait du assez bon travail pour donner au scénario une réelle émotion. Malheureusement, c’est la seule véritable qualité rédemptrice d’une procédure familière et terne de NBC.

-- TV Guide/Kyle Fowle



