Starz annule Heels, Run the World et Blindspotting

News Séries

Seriesaddict.fr le 26/09/2023 à 09h55 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Heels - 2023 - Starz

Starz a décidé d'annuler ses séries Run the World, Blindspotting et Heels.

La chaîne Starz fait de la place sur sa grille de programmation ! Celle-ci vient d'annuler trois de ses séries.



La série Heels vient de terminer sa deuxième et dernière saison. Celle-ci met en scène deux frères rivaux qui s'affrontent dans des tournois de catch. L'un joue traditionnellement le héros et l'autre, son antagoniste. Mais la vie va aussi les opposer alors qu'ils cherchent tous deux à reprendre le flambeau de leur père, ancienne gloire du métier.



Run the World, elle aussi, s'est terminée avec sa saison 2. La série raconte l'histoire d'un groupe de meilleures amis afro-américaines, dynamiques et farouchement fidèles qui travaillent, vivent et s'éclatent à Harlem tout en se posant des questions sur leur avenir.



Blindspotting, enfin, n'aura pas de troisième saison non plus. La série suit le partenaire d'Ashley depuis 12 ans et père de leur fils, Miles, qui est soudainement incarcéré, la laissant vivre une crise existentielle chaotique et humoristique lorsqu'elle est forcée d'emménager avec la mère et la demi-soeur de Miles.



Que pensez-vous de ces annulations ?

Source : TV Line