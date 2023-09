True Detective : une date pour la saison 4

News Séries

True Detective - 2023 - HBO

HBO a programmé la saison 4 de True Detective !

Excellente nouvelle pour les fans de la série True Detective, celle-ci revient bientôt avec sa nouvelle saison !



La chaîne HBO a dévoilé la date de lancement de la saison 4 de la série ! C'est le dimanche 14 janvier que True Detective fera son grand retour sur HBO mais aussi sur Max, la chaîne de streaming.



Intitulée True Detective: Night Country, cette nouvelle saison mettra en scène Jodie Foster et Kali Reis, deux détectives de la police de l'Alaska qui sont confrontés à un certain nombre de cadavres gelés « dans un bloc de chair géant ». Leur enquête mène à la découverte d'un symbole mystérieux et de poupées rituelles et à une promenade provoquant des frissons dans une grotte de glace trouble. Pour résoudre l'affaire, les détectives Liz Danvers (Foster) et Evangeline Navarro (Reis) devront affronter les ténèbres qu'elles portent en elles et creuser les vérités hantées enfouies sous la glace éternelle.



