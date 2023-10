The Curse : une date pour la nouvelle série Showtime

News Séries

02/10/2023

Showtime a annoncé la date de sortie de sa nouvelle série, The Curse.

Emma Stone et Nathan Fielder jouent un couple de jeunes mariés qui rénovent des maisons dans The Curse, la nouvelle série qui tord les genres, et qui débutera le dimanche 12 novembre.



The Curse explorera comment un soit disant "mauvais sort" perturbe la relation d'un couple de jeunes mariés qui essaient d'avoir un enfant tout en étant en tête d'affiche de leur nouvelle série d'amélioration de la maison pour la télé.



Showtime a aussi dévoilé les premières images de la série, dans lesquelles on voit Stone et Fielder en tenue de chantier, mais aussi Stone qui semble s'échapper d'une maison en verre. On aperçoit aussi le personnage interprété par Benny Safdie, Dougie, un homme cool avec des longs cheveux et un bouc qui pose adossé à une voiture de sport.



Le casting de The Curse est complété par Barkhad Abdi (Captain Phillips), Corbin Bernsen (L.A. Law, Psych) et Constance Shulman (Orange Is the New Black).



Fielder et Safdie sont aussi co-créateurs, auteurs et producteurs, avec le frère de Safdie, Josh Safdie (avec lequel il a écrit Uncut Gems) également producteur.





