Alice in Borderland renouvelée pour une saison 3

le 02/10/2023

Netflix a commandé une troisième saison pour Alice In Borderland.

Le thriller dystopique japonais reviendra bien pour une saison 3. Basée dur la série de manga du même nom d'Aso Haro, la série suit l'histoire d'Arisu, après qu'il ait été transporté dans un univers parallèle dans lequel il doit jouer et gagner des jeux pour rester en vie.

Les jeux sont divisés en quatre catégories, représentées par des costumes sur des cartes de jeu.



Les manga sont sortis entre 2010 et 2016. Sato Shinsuke reviendra en tant que réalisateur de la troisième saison, s'assurant que la série maintienne son intensité et sa qualité cinématique.



Yamazaki Kento et Tsuchiya Tao reprendront leurs rôles d'Arisu et Uniagi dans la saison 3 d'Alice In Borderland. Les fans pourront voir l'évolution de leurs personnages dans le paysage toujours aussi dangereux de Borderland.



La première saison a été diffusée en décembre 2020, et a été classée dans le Top 10 de près de 40 territoires en Asie et en Europe. La seconde saison a débuté en décembre 2022, et est devenue le titre japonais le plus vu, incluant les anime. Elle est apparue dans le top 10 de 90 pays, se classant à la première place de 17 d'entre eux.

