Netflix commande la série Devil May Cry

Netflix a commandé la série Devil May Cry, adaptée du jeu vidéo.

Après plusieurs années de spéculation, c'est officiel : il y a aura bien une série Devil May Cry.



La chaîne de streaming Netflix a en effet confirmer la commande de la série basée sur la franchise de jeux vidéo.



Adi Shankar, le producteur exécutif de Castlevania, sera aux commandes de cette adaptation. Alex Larsen sera à l'écriture. Le projet se composera de 8 épisodes.



Voici le synopsis de la série : Des forces sinistres sont en jeu pour ouvrir le portail entre les royaumes des humains et des démons. Au milieu de tout cela se trouve Dante, un chasseur de démons orphelin, ignorant que le sort des deux mondes est autour de son cou.



