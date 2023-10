Revue de presse: Found

News Séries

Mardi, NBC lançait sa nouvelle série Found.

Found est un drame dont voici le synopsis : Chaque année, plus de 600 000 personnes sont portées disparues aux Etats-Unis. Plus de la moitié d'entre eux sont des personnes de couleur que le pays semble oublier. Gaby Mosely, spécialiste des relations publiques qui a fait partie de ces disparus et son équipe, font maintenant en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un pour rechercher ces personnes disparues. Mais elle cache aussi un secret...



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Shanola Hampton et Mark-Paul Gosselaar.



Les critiques ne sont pas incroyables :



Les femmes restent, dans les cinq épisodes vus pour la critique, beaucoup plus intéressantes que les hommes... mais c'est un défaut très mineur. Dans l'ensemble, la série offre ce qu'elle a promis: un rafraichissement d'un genre plus qu'usé.

-- The A.V. Club/Max Gao



Dans Found, les flashbacks qui montrent Gabi à 16 ans (Azaria Carter) et son kidnappeur Sir (Mark-Paul Gosselaar) élèvent la série au niveau d'un Scandal, en termes d'intrigue. Très appropriée pour du binge watching, avec une Shanola Hampton parfaite dans le rôle principal.

-- Variety/Aramide Tinubu



Si les cas de la semaine s'améliorent un peu, et si le passé des personnages, surtout les principaux, est bien écrit, Found a le potentiel d'être un procédural de Network au dessus de la moyenne.

-- Decider/Joel Keller



Les aspects procéduraux sont moyens, à l'image d'une série de network classique, mais il y a un twist, impliquant le secret que cache Gabi, qui dépasse les limites.

-- Pittsburgh Tribune-Review/Rob Owen



Found s'appuie tellement sur ses clichés qu'elle en devient plus un soap opera qu'un procédural de network. Celle-ci est juste un raté à tous les niveaux, une série pleine de dialogues réchauffés et de choix de personnages qu'on tombe dans la parodie.

-- RogerEbert.com/Brian Tallerico



