Une saison 4 pour Only Murders in the Building

Seriesaddict.fr le 04/10/2023 à 11h16 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Only Murders in the Building - 2023 - Hulu

Hulu vient de renouveler sa série Only Murders in the Building.

Excellente nouvelle pour les fans de podcast criminel, la série Only Murders in the Building va revenir pour une saison 4. La chaîne de streaming Hulu vient en effet de commander une nouvelle saison pour la série dont la saison 3 vient tout juste de se terminer.



Un renouvellement pas vraiment étonnant quand on sait que la saison 3 de la série a obtenu les meilleures audiences sur Hulu pour n'importe quel programme scripté.



