Pas de saison 3 pour Welcome to Flatch sur FOX

Seriesaddict.fr le 27/10/2023 à 10h41 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Welcome to Flatch - 2023 - FOX

FOX a annulé sa série Welcome to Flatch.

Mauvaise nouvelle pour les fans de la série Welcome to Flatch, celle-ci ne reviendra pas pour une nouvelle saison.



La chaîne FOX a décidé de se séparer de sa série après deux saisons seulement.



Pour rappel, la série Welcome to Flatch suit une équipe de documentaire qui va dans une petite ville pour étudier les jeunes adultes et leurs problèmes. Ils se concentrent sur les vies de tous les jours des cousins Kelly et Shrub Mallet, et de leur entourage particulier.



Que pensez-vous de cette annulation ?