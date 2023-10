The Crown : une date pour la fin de la série sur Netflix

News Séries

Seriesaddict.fr le 16/10/2023 à 12h54 par Charlotte Papet | Agenda | 0

The Crown - 2023 - Netflix

Netflix a programmé la fin de sa série The Crown.

Il faut une fin à tout et celle de The Crown arrive très vite !



La chaîne de streaming Netflix a programmé la sixième et dernière saison de la série The Crown. Celle-ci se divisera en deux parties.



La première, composée de 4 épisodes, sera diffusée le 16 novembre et la deuxième partie de cette saison 6, composée de 6 épisodes, sera proposée le 14 décembre.



Cette dernière saison sera concentrée sur la fin tragique de Diana et ses répercussions.



Avez-vous hâte de voir la fin de The Crown ?

Source : TV Line