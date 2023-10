Une date pour la série Fallout

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/10/2023 à 15h54 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2023 - Prime Video

Prime Video a dévoilé une date pour son adaptation du célèbre jeu vidéo Fallout.

Il va encore falloir attendre un peu avant de découvrir la première saison de la franchise de jeu vidéo populaire: Fallout débutera le vendredi 12 avril 2024.



Le jeu vidéo de jeu de rôle se déroule au 22ème siècle, après une guerre mondiale nucléaire, où les habitants de "caveaux" souterrains doivent s'aventurer dans le paysage radioactif pour se procurer ce dont ils ont besoin pour se sauver, eux-mêmes et leurs voisins.



La série, créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy (créateurs de Westworld) proposera une histoire originale dans l'univers de Fallout, et fera partie de la mythologie de la franchise.



Le casting de Fallout est composé d'Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Shield, Justified), Aaron Moten (Next), Moisés Arias (The King of Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (And Just Like That…), Michael Emerson (Evil), Leslie Uggams (Empire), Frances Turner (New Amsterdam), Dave Register (F.B.I.), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Superstore), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers), Annabel O’Hagan (Law & Order: SVU) et Xelia Mendes-Jones (The Wheel of Time).

Source : TV Line