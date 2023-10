Paramount+ annule Fatal Attraction et Rabbit Hole

News Séries

27/10/2023

Paramount+ a annulé deux de ses nouvelles séries, Fatal Attraction et Rabbit Hole.

Le thriller psychologique Fatal Attraction, basé sur le film de 1987, vient d'être annulé après une seule saison. Le streamer a aussi annulé son thriller d'espionnage avec Kiefer Sutherland, Rabbit Hole. Les deux séries n'auront eu le droit qu'à une saison chacune.



Fatal Attraction mettait en scène Joshua Jackson et Lizzy Caplan, dans les rôles qui ont d'abord été incarné par Michael Douglas et Glenn Close. Dans le series finale du 28 mai, on a appris qu'Ellen, la fille de Dan, était elle aussi devenue une harceleuse, tout comme la maitresse de son père Alex.



Le series finale de Rabbit Hole, du 9 mai dernier, nous a proposé une confrontation tordue et satisfaisante entre Weir (Sutherland), Ven (Charles Dance) et Crowley (Lance Hendriksen), même à la fin, on nous a suggéré qu'une figure dans l'ombre tirait les ficelles de Crowley.

