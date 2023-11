Nouvelles séries TV novembre 2023 : Bass Reeves, Monarch: Legacy of Monsters...

News Séries

Bass Reeves - 2023 - Paramount+

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en novembre 2023 ? Découvrez notre calendrier !

MERCREDI 1ER NOVEMBRE



Black Cake - Hulu

Synopsis : À la fin des années 1960, une épouse en fuite nommée Covey disparaît dans les vagues au large des côtes de la Jamaïque et on craint qu'elle ne se soit noyée ou qu'elle ne soit une fugitive en fuite pour le meurtre de son mari. Cinquante ans plus tard, en Californie, Eleanor Bennett, une veuve d'une soixantaine d'années, perd sa bataille contre le cancer, laissant à ses deux anciens enfants une clé USB contenant des histoires inédites sur son voyage des Caraïbes à l'Amérique. Ces histoires, racontées par Eleanor, choquent ses enfants et remettent en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'origine de leur famille.

Note d'envie de voir la série : 7/10



JEUDI 2 NOVEMBRE



All the Light We Cannot See - Netflix

Synopsis : Tout au long d'une décennie les destins entrecroisés de deux héros dont la Deuxième Guerre mondiale va bouleverser l'existence : Marie-Laure Leblanc, une jeune Française aveugle réfugiée chez son oncle, et Werner Pfennig, un adolescent allemand véritable génie des transmissions radio. Grâce à un lien secret partagé, ils retrouvent la foi en l'humanité et entrevoient une lueur d'espoir.

Note d'envie de voir la série : 6/10



DIMANCHE 5 NOVEMBRE



Bass Reeves - Paramount+

Synopsis : À propos du légendaire homme de loi du Far West, Bass Reeves, le premier maréchal adjoint noir des États-Unis à l’ouest du fleuve Mississippi.

Note d'envie de voir la série : 6/10



MERCREDI 8 NOVEMBRE



The Buccaneers - Apple TV+

Synopsis : Des filles avec de l'argent, des hommes avec du pouvoir. De l'argent neuf, de vieux secrets. Un groupe de jeunes filles américaines aimant s'amuser explose dans la saison londonienne étroitement corsetée des années 1870, déclenchant un choc culturel anglo-américain alors que le pays de la lèvre supérieure raide est infiltré par un mépris rafraîchissant pour des siècles de tradition. Envoyés pour obtenir des maris et des titres, les cœurs des boucaniers sont attachés à bien plus que cela, et dire "oui" n'est que le début...

Note d'envie de voir la série : 5/10



DIMANCHE 12 NOVEMBRE



The Curse - Showtime

Synopsis : La série explore comment une prétendue malédiction perturbe la relation d'un couple nouvellement marié qui joue dans Flipanthropy, leur émission troublée sur HGTV.

Note d'envie de voir la série : 6/10



Beacon 23 - MGM+

Synopsis : La relation complexe entre deux individus piégés dans un phare à la frontière de l'univers connu.

Note d'envie de voir la série : 7/10



MARDI 14 NOVEMBRE



A Murder at the End of the World - Hulu

Synopsis : La jeune détective amateure, Darby Hart, est invitée aux côtés de 11 autres personnes par un milliardaire dans une destination inédite et reculée. Quand l'un des invités est retrouvé mort, Darby doit se battre pour prouver qu'il s'agit d'un meurtre avant que le tueur ne recommence.

Note d'envie de voir la série : 6/10



VENDREDI 17 NOVEMBRE



Monarch: Legacy of Monsters - Apple TV+

Synopsis : Suivez le voyage d'une famille pour découvrir ses secrets enfouis et un héritage les liant à l'organisation secrète connue sous le nom de Monarch à la suite de la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco et la nouvelle réalité choquante selon laquelle les monstres sont réels.

Note d'envie de voir la série : 7/10



JEUDI 30 NOVEMBRE



Obliterated - Netflix

Synopsis : Une équipe d'élite des forces spéciales traque un réseau terroriste meurtrier, déterminé à faire exploser Las Vegas. Après leur folle fête de fin de mission remplie de débauche alimentée par l'alcool et la drogue, l'équipe découvre que la bombe qu'ils ont désactivée était un leurre. Avec le temps qui passe, l'équipe en état d'ébriété doit lutter contre ses déficiences, surmonter ses problèmes personnels, désactiver la bombe et sauver le monde.

Note d'envie de voir la série : 6/10



