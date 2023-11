Une saison 3 pour The Bear

News Séries

Seriesaddict.fr le 08/11/2023 à 10h19 par Charlotte Papet | Agenda | 0

FX a renouvelé sa série The Bear pour une troisième saison !

Excellente nouvelle pour les amateurs de cuisine (enfin surtout de séries quand même), la série The Bear reviendra bien pour une troisième saison !



Les chaînes FX et Hulu ont commandé une nouvelle saison pour la dramédie dont la deuxième saison a été diffusée il y a presque cinq mois.



Un soulagement donc pour les fans qui pourront apprécier de nouveaux épisodes à une date encore non définie. Nous savons juste que la production de la saison 3 de The Bear devrait débuter en 2024 !



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Suivez-vous la série ?