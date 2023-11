Une (presque) date pour la saison 2 de Arcane sur Netflix

News Séries

Seriesaddict.fr le 10/11/2023 à 08h16 par Charlotte Papet

Arcane - 2021 - Netflix

Netflix a "programmé" la saison 2 de sa série Arcane !

Excellente nouvelle pour les fans de la série Arcane, celle-ci revient mais il va falloir encore être un peu patient !



Renouvelée pour une saison 2 en novembre 2021, nous n'avions plus vraiment de nouvelles de la série Arcane. Netflix vient d'annoncer que la saison 2 de la série sera proposée en novembre 2024 !



Arcane se déroule dans l'univers du jeu League of Legends et sert de prequel. Voici le synopsis de la série : Alors qu'une discorde fait rage entre les villes jumelles de Piltover et Zaun, deux sœurs se battent l'une contre l'autre dans une guerre entre technologies magiques et des convictions opposées.



Avez-vous hâte de retrouver la série ?