Pas de saison 2 pour The Rookie: Feds

le 10/11/2023 par Charlotte Papet

The Rookie: Feds - 2023 - ABC

ABC a annulé sa série The Rookie: Feds.

C'est fini pour Simone Clark et ses coéquipiers ! La chaîne ABC a décidé de ne pas renouveler sa série The Rookie: Feds.



Le sort de la série était en suspens depuis juin dernier alors que la série mère The Rookie avait été renouvelée pour une sixième saison en avril.



Il faut dire que les audiences de la série n'ont jamais été incroyables. The Rookie: Feds a débuté en septembre 2022 avec seulement 2,2 millions de téléspectateurs et un taux de 0.3 sur la cible. La première saison aura tout de même réuni en moyenne 4,3 millions de téléspectateurs chaque semaine avec un taux moyen de 0.5 sur la cible.



Que pensez-vous de cette annulation ? Avez-vous suivi la série ?