Young Sheldon prendra fin avec sa saison 7

15/11/2023

C'est officiel, la septième saison, à venir, de Young Sheldon, sera la dernière.

Le prequel de The Big Bang Theory débutera sa saison 7 le jeudi 15 février, et la conclura par un series finale d'une heure le 16 mai.



La présidente du divertissement de la chaîne, Amy Reisenbach, a dévoilé un communiqué dans lequel elle explique qu'en tant que prequel d'une des plus grosses comédies de la chaîne, Young Sheldon a prouvé que la foudre pouvait frapper deux fois. Elle a continué en disant que la série s'était fait une place à part grâce à son casting remarquable et ses histoires sincères.



Les producteurs exécutifs Chuck Lorre, Steve Molaro et Steve Holland ont ajouté qu'être capable de raconter l'histoire de Sheldon Cooper, et d'étendre l'histoire pour inclure sa famille, avait été une magnifique expérience. Ils sont reconnaissants que les fans aient adhéré à la série ces six dernières saisons, et ils ont hâte de partager la dernière saison avec nous.



Holland avait déjà indiqué auparavant que la saison 7 pourrait être la dernière. Sheldon aura 14 ans, ce qui veut dire, selon ce que l'on a appris dans TBBT, qu'à cet âge il va quitter Medford pour s'installer à Pasadena, pour commencer ses études à CalTech.



La même année, son frère Georgie va se marier pour la première fois, et son père va connaitre un destin funeste, ce qui promet une fin émouvante... Mais le temps nous diras si le prequel suit tous ces événements. Ce n'est pas parce qu'une chose est arrivée que le narrateur est obligé de nous en parler.



La nouvelle de la fin de Young Sheldon arrive alors que Lorre et Warner Bros. s'apprêtent à proposer un second spin-off pour Big Bang sur Max, même si Lorre a expliqué que le développement du projet avait à peine commencé.

