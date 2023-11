Dead Boy Detectives: un trailer pour le drame surnaturel de Netflix

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/11/2023 à 15h47 par Amelie Brillet | Divers | 0

2023 - Netflix

La série Netflix en développement depuis de nombreux mois, Dead Boy Detectives, nous propose un premier trailer.

Le streamer a en effet dévoilé un premier trailer pour son drame SF basé sur des personnages créés par Neil Gaiman et Matt Wagner, qui avait à l'origine été commandé par Max en avril 2022.





Pourtant en février, Dead Boy Detectives a été transférée chez Netflix, en partie parce quelle ne correspond plus aux chefs de DC James Gunn et Peter Safran, qui ont d'autres plans pour l'univers des films et séries DC Comic, mais aussi parce-que Max n'aurait pas été en mesure de faire de la pub pour la série avant 2024.Dans Dead Boy Detectives, deux adolescents joués par George Rexstrew et Jayden Revri se retrouvent dans la mort... et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas être séparés, ce qui inclut échapper à des sorcières maléfiques, l'Enfer et la Mort elle-même. A l'aide d'un clairvoyant nommé Crystal ( Kassius Nelson ), ils cherchent à élucider des cas surnaturels dans le royaume des mortels.Le casting est complété par Briana Cuoco Ruth Connell , Yuyu Kitamura, Jenn Lyon Lukas Gage et David Iacono.

Source : TV Line