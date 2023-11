Netflix annule 5 séries dont Shadow and Bone

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/11/2023 à 06h31 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Shadow and Bone - 2023 - Netflix

Netflix se sépare de plusieurs séries...

Mauvaise nouvelle pour les fans de la série Shadow and Bone (et ils sont nombreux), celle-ci ne reviendra pas pour une nouvelle saison. La chaîne de streaming Netflix a décidé d'annuler la série après seulement deux saisons.



En plus de Shadow and Bone, Netflix a annulé Glamorous après une seule saison mais aussi ses nouvelles séries animées Agent Elvis, Farzar et Captain Fall.



Que pensez-vous de ces annulations ?

Source : TV Line