Une date pour le prequel du film Ted

Ted - 2023 - Peacock

Peacock a programmé sa série Ted, prequel du film.

Les fans des films Ted vont être ravis ! L'un des ours les plus connus du PAF arrive en série !



La série Ted est un prequel des films. Nous sommes en 1993 et ​​le moment de gloire de Ted l'ours est passé, le laissant vivre avec son meilleur ami, John Bennett, 16 ans, qui vit dans une maison ouvrière de Boston avec ses parents et son cousin. Ted n’a peut-être pas la meilleure influence sur John, mais en fin de compte, il est prêt à prendre des risques pour aider son ami et sa famille.





Le lancement de la série est prévu pour le. Les sept épisodes de la saison 1 seront disponibles sur Peacock ce jour-là.Avez-vous hâte de découvrir cette série ?

