Mr. and Mrs. Smith : une date pour la série Prime Video

Prime Video a annoncé une date pour la série Mr. & Mrs. Smith.

Le remake du film Mr. & Mrs. Smith arrive bientôt sur nos écrans !



C'est le vendredi 2 février que la chaîne de streaming Amazon Prime Video proposera les huit épisodes qui composent la première saison de la série.



Créée par Donald Glover et Francesca Sloane, la série Mr. & Mrs. Smith mettra en scène Donald Glover dans le rôle de John Smith et Maya Erskine dans celui de Jane Smith.



Dans cette version de Mr. & Mrs. Smith, deux inconnus solitaires décrochent un emploi pour une mystérieuse agence d'espionnage qui leur offre une vie glorieuse d'espionnage, de richesse, de voyages à travers le monde et une vie de rêve à Manhattan. Le piège ? De nouvelles identités dans un mariage arrangé en tant que M. et Mme John et Jane Smith. Désormais mariés, John et Jane effectuent chaque semaine une mission à haut risque tout en faisant face à une nouvelle étape dans leur relation. Leur histoire de couverture complexe devient encore plus compliquée lorsqu'ils ressentent de vrais sentiments l'un pour l'autre. Qu’est-ce qui est le plus risqué : l’espionnage ou le mariage ?



Allez-vous suivre la série ?

