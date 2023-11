Une saison 2 pour Unstable sur Netflix

News Séries

Seriesaddict.fr le 17/11/2023 à 13h37 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2023 - Netflix

Netflix a renouvelé sa comédie Unstable pour une saison 2.

Unstable, la comédie père/fils, reviendra donc pour une seconde saison de 8 épisodes.



La série met en scène Rob Lowe dans le rôle d'Ellis Dragon, un entrepreneur dans la biotechnologie universellement admiré, excentrique, un peu narcissique qui essaie de rendre le monde meilleur. Malgré tout, Dragon est en chute libre, et son seul espoir pourrait bien venir de son fils, Jackson Dragon (joué par John Owen Lowe, son vrai fils), qui est son exact opposé.





Andrew Gurland (Platonic) joint la série en tant que nouveau showrunner, et producteur aux côtés des Lowe, Sean Clements et de la réalisatrice Claire Scanlon.Le casting d'Unstable est complété par Sian Clifford (Anna), Rachel Marsh (Luna), Emma Ferreira (Ruby) et Aaron Branch (Malcolm).La nouvelle intervient alors que FOX vient d'annoncer qua la cinquième saison de 911 : Lone Star , qui met en scène Rob Lowe dans le rôle du pompier Owen Strand, ne reviendrait pas avant l'automne 2024.