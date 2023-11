ABC annonce des dates post grèves pour The Good Doctor, Grey’s Anatomy...

News Séries

Grey's Anatomy - 2023 - ABC

Après CBS, c'est au tour de ABC d'annoncer sa future programmation !

ABC suit CBS de près avec sa programmation de mi-saison. Celle-ci débutera en février (du moins pour les séries).



Quelques changements discrets sont à déclarer dans la programmation de ABC. The Good Doctor est déplacée pour la première fois, la série sera diffusée les mardis à 22h, juste après Will Trent et The Rookie (qui prend la place de The Rookie: Feds, fraîchement annulée).

911, anciennement diffusée sur FOX, sera proposée juste avant Grey's Anatomy, les jeudis, repoussant Station 19 à 22h.



Découvrez le récapitulatif du planning séries pour ABC :



20h - The Conners 20h30 - Not Dead Yet 21h - Abbott Elementary 21h30 - Pas encore d'info20h - Will Trent 21h - The Rookie 22h - The Good Doctor 20h - 911 21h - Grey's Anatomy 22h - Station 19 Pour rappel, les séries ABC déjà annulées : A Million Little Things Home Economics et The Rookie: Feds

