The Ones Who Live : une date pour le spin-off de The Walking Dead

Seriesaddict.fr le 22/11/2023 à 17h44 par Charlotte Papet | Agenda | 0

The Walking Dead: The Ones Who Live - 2023 - AMC

La nouvelle série The Walking Dead: The Ones Who Live va bientôt être diffusée !

Rick et Michonne vont être réunis dans une nouvelle série The Walking Dead. Intitulée The Walking Dead: The Ones Who Live, la série met en scène Rick et Michonne, plongés dans un autre monde, construit sur les cendres d'une guerre avec les morts. Et en définitive, d'une guerre avec les vivants. Peuvent-ils se retrouver et se rappeler qui ils étaient dans un endroit et une situation différents de tout ce qu'ils ont connu ? Sont-ils ennemis ? Amants ? Victimes ? Victorieux ? Sans l'un et l'autre sont-ils même vivants ou vont-ils découvrir qu'ils sont eux aussi des zombies ?



Le lancement de cette nouvelle série est prévu pour le dimanche 25 février sur AMC.





Serez-vous au rendez-vous ?