Bosch : Prime Video commande un nouveau spin-off pour la série

le 29/11/2023 par Charlotte Papet

Bosch - 2022 - Prime Video

Prime Video a commandé un nouveau spin-off pour Bosch.

Excellente nouvelle pour les fans de l'univers de Bosch, la franchise va s'étendre avec une nouvelle série !



La chaîne de streaming Prime Video a commandé un nouveau spin-off pour Bosch. La série n'a pas encore de titre mais nous savons déjà que celle-ci se concentrera sur Renée Ballard, un personnage important dans les romans de Michael Connelly.



Cette série suivra plus précisément la détective Ballard qui est chargée de diriger la nouvelle division des affaires non résolues du LAPD – une unité entièrement bénévole, mal financée, avec la plus grande charge de travail de la ville. Ballard aborde ces cas figés dans le temps avec empathie et détermination. Lorsqu’elle découvrira une conspiration plus vaste au cours de son enquête, elle s’appuiera sur l’aide de son allié à la retraite, Harry Bosch, pour faire face aux dangers qui menacent à la fois son unité et sa vie.



