Une saison 4 pour Godfather of Harlem

News Séries

Seriesaddict.fr le 14/12/2023 à 06h38 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Godfather of Harlem - 2023 - MGM+

Godfather of Harlem reviendra pour une saison 4.

C'est officiel, la série Godfather of Harlem a été renouvelée ! C'est une saison 4 que la chaîne MGM+ a commandé pour la série avec Forest Whitaker. Une décision qui intervient plusieurs mois après la fin de la saison 3.



Dans la saison 4 de Godfather of Harlem, Bumpy Johnson poursuit sa guerre sanglante pour le contrôle de Harlem contre les familles mafieuses de New York, tout en faisant face à l'émergence d'un rival potentiel en la personne du gangster noir nouvellement arrivé Frank Lucas. Après la mort tragique de Malcolm X, Bumpy doit également faire face à l'implication de sa fille Elise dans les Black Panthers.



La date de diffusion de cette nouvelle saison n'a pas encore été annoncée, la production débutera à New York début 2024.

Source : TV Line