The Irrational et Found renouvelées sur NBC

30/11/2023

The Irrational - 2023 - NBC

NBC vient de renouveler The Irrational et Found.

C'est une bonne période pour les drames de la série NBC, deux viennent d'être renouvelés !



The Irrational, tout d'abord, qui vient de recevoir la commande d'une deuxième saison. Il faut dire que la news n'en est pas vraiment une quand on sait que la chaîne avait rajouté un épisode à sa première saison. Mais c'est maintenant officiel et c'est toujours bien de le savoir !



La deuxième série renouvelée est Found qui, elle-aussi, reviendra pour une saison 2.



Pour rappel, The Irrational proposera ses quatre derniers épisodes de la saison 1 à partir du lundi 29 janvier. Found, quant à elle, a encore deux épisodes à diffuser avant de revenir le mardi 9 janvier et terminer sa saison 1 avec deux derniers épisodes.



