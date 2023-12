Pas de saison 3 pour Swagger

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/12/2023 à 18h26 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Swagger - 2023 - Apple TV+

Apple TV+ vient d'annuler sa série sur le basket, Swagger.

Mauvaise nouvelle pour les fans de séries et de basket, Swagger ne reviendra pas pour une troisième saison !



La chaîne de streaming Apple TV+ a décidé de ne pas renouveler la série après deux saisons.



Le créateur a néanmoins précisé qu'il avait fait la série qu'il souhaitait et qu'il remerciait la chaîne pour ça.



Inspiré par les expériences de basketball de la superstar de la NBA, Kevin Durant, la série Swagger explore le monde du basket-ball dans la capitale, ainsi que les joueurs, leurs familles et leurs entraîneurs qui marchent à mi-chemin entre rêves et ambition, opportunisme et corruption.



Que pensez-vous de cette annulation ? Auriez-vous aimé une saison supplémentaire ?