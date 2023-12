Une date pour la saison 2 de Feud sur FX

News Séries

07/12/2023

2023 - FX

FX a annoncé une date pour la saison 2 de Feud, que l'on n'attendait plus.

FEUD: Capote Vs. The Swans, la seconde saison de l'anthologie de Ryan Murphy, débutera avec ses deux premiers épisodes le mercredi 31 janvier 2024... près de 7 ans après la fin de la première saison.



La mini-série de 8 épisodes sera diffusée au rythme d'un épisode par semaine



La seconde saison de Feud est basée sur le livre de Laurence Leamer, Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era, qui revient sur la trahison de l'auteur Truman Capote de ses amies proches dans les années 70.



L'auteur acclamé Truman Capote (Tom Hollander) s'est entouré de femmes de l'élite de la société: riches, glamour, la définition d'une époque révolue de la haute société New-Yorkaise, qu'il surnommait "the swans" (les cygnes). Belles et distinguées, le groupe se compose de la grande dame Barbara “Babe” Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) et Lee Radziwill (Calista Flockhart).

Capote s'est glissé dans leurs vies, est devenu leur confident, mais les a trahies en écrivant une fiction à peine voilée de leurs vies, exposant leurs secrets les plus intimes. Quand un extrait a été publié dans le magazine Esquire, la relation de Capote et des Swans a été brisée, et il a été banni de la haute société qu'il aimait tant, et envoyé dans une spirale autodestructrice de laquelle il n'est jamais revenu.



Pour compléter le casting, on retrouvera Demi Moore dans le rôle d'Ann “Bang-Bang” Woodward, Molly Ringwald dans le rôle de Joanne Carson, Treat Williams dans le rôle de Bill Paley, Joe Mantello dans le rôle de Jack Dunphy et Russell Tovey dans le rôle de John O’Shea.



La première saison de Feud, qui avait été diffusée en 2017, mettait en scène Susan Sarandon et Jessica LangE dans les rôles des icônes d'Hollywood Bette Davis et Joan Crawford. La saison de 8 épisodes, qui avait remporté deux Emmy Awards et 17 nominations supplémentaires, suivait la relation des deux actrices durant et après le tournage de leur film légendaire de 1962, What Ever Happened to Baby Jane?

Source : TV Line