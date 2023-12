Une saison 3 pour la série Harlem

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/12/2023 à 06h36 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Harlem - 2023 - Prime Video

Prime Video a renouvelé sa série Harlem !

Et de 3 pour la série Harlem ! La chaîne de streaming Prime Video a renouvelé sa série Harlem pour une troisième saison.



Harlem suit quatre meilleures amies, élégantes et ambitieuses à Harlem, New York : une étoile montante professeure qui lutte pour faire de la place à sa vie amoureuse ; une entrepreneure dans la technologie avisée qui sort toujours avec quelqu'un de nouveau ; une chanteuse sans filtre ; et une créatrice de mode romantique désespérée. Ensemble, elles passent à la phase suivante de leur carrière, de leurs relations et de leurs rêves de grande ville.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Avez-vous suivi les deux premières saisons de la série ?

Source : TV Line