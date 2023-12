Une saison 6 pour The Upshaws

News Séries

The Upshaws a reçu la commande d'une saison 6 !

Et de 6 pour la comédie familiale The Upshaws ! La chaîne de streaming Netflix a opté pour le renouvellement de sa série pour une nouvelle saison qui se composera de 10 épisodes.



En plus de ce renouvellement, la chaîne a révélé que les 6 épisodes de la saison 5 seront diffusés au printemps 2024.



Pour rappel, la série The Upshaws suit une famille noire de la classe ouvrière de l'Indiana, qui essaie d'améliorer sa vie, sans savoir comment.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Aimez-vous la série ?

