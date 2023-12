Une saison 2 pour Twisted Metal

News Séries

2023 - Peacock

Peacock a renouvelé son adaptation du célèbre jeu vidéo Twisted Metal pour une saison 2.

C'est Anthony Mackie, la star de la série, qui a annoncé la nouvelle durant les Game Awards, où Twisted Metal était nommée dans la catégorie de la Meilleure Adaptation.



Le showrunner de la série, Jonathan Smith, a publié une déclaration dans laquelle il remercie les fans, expliquant avoir été ébloui par l'accueil de la série par les fans, ajoutant qu'il avait hâte de poursuivre l'aventure.



Basée sur le jeu de PlayStation du même nom, qui s'étale de 1995 à 2012, l'adaptation suit un outsider au langage bien trempé qui se voit offrir l'opportunité d'une vie meilleure, mais seulement s'il réussit à livrer un colis mystérieux à travers un paysage post-apocalyptique. Avec l'aide d'un voleur de voitures badass armé d'une hache, il devra faire face à de féroces ennemis conduisant des véhicules de destruction et d'autres dangers sur la route, dont un clown dérangé qui conduit un camion de marchand de glace familier...



Le casting est complété par Stephanie Beatriz, Joe Seanoa, Will Arnett et Thomas Haden Church. La première saison a aussi accueilli des guests de choix, dont Neve Campbell, Richard Cabral, Chloe Fineman et Jason Mantzoukas.

