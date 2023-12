Une saison 2 pour Platonic sur Apple TV+

News Séries

Platonic - 2023 - Apple TV+

Apple TV+ a renouvelé sa série Platonic !

Très bonne nouvelle pour les amateurs de série indé et de Seth Rogen, la série Platonic reviendra bien pour une deuxième saison.



Alors que la saison 1 s'est terminée en juillet dernier, le sort de la série n'était toujours pas connu, c'est maintenant chose faite !



Pour rappel, Platonic met en scène un duo d'anciens amis qui s'approchent de la quarantaine et reconnectent après beaucoup de temps passé loin l'un de l'autre. L'amitié du duo devient plus dévorante et déstabilise leur vie de manière hilarante.



