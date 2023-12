Une saison 3 pour Power Book IV: Force

News Séries

Seriesaddict.fr le 19/12/2023 à 16h05 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Power Book IV: Force - 2022 - Starz

Starz vient de renouveler sa série Power Book IV: Force.

Excellente nouvelle pour les fans de la franchise Power, Starz a renouvelé sa série Power Book IV: Force pour une saison 3 !



Rappelons que la saison 2 s'est terminée en novembre dernier. Power Book IV: Force suit Tommy alors qu'il "coupe les liens et met New York dans son passé pour de bon".

Dans cette nouvelle saison, nous devrions en savoir plus sur ce qui est arrivé à l'intérêt amoureux de Tommy.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Suivez-vous Power Book IV: Force ?

