Une saison 2 pour The Buccaneers

21/12/2023

Apple TV+

Apple TV+ a renouvelé son drame historique dynamique The Buccaneers pour une saison 2.

Bonne nouvelle pour les fans de la série, Apple ne vous laissera pas seuls après le twist finale de la première saison, puisque The Buccaneers reviendra pour une deuxième saison.



Basée sur le roman final et non terminé d'Edith Wharton, la série est centrée sur un groupe d'américaines pleines de vie qui explosent dans des corsets trop serrés, à Londres dans les années 1870. Elles démarrent un clash des cultures anglo-américain, offrant un regard plein de fraicheur sur des siècles de traditions figées. Envoyées en Angleterre pour trouver des maris et des titres, les buccaneers vont devoir faire face à beaucoup plus, et dire "je le veux" est juste le commencement.



La première saison s'est terminée avec Nan (jouée par Kristine Froseth) épousant Theo (Guy Remmers) et gagnant le titre de Duchesse qui permettra de protéger sa sœur Jinny (Imogen Waterhouse) et sa mère Patti (Christina Hendricks{{}}), qui ont toutes deux quitté leurs époux respectifs. C'était après que Nan ait avoué son amour à Guy (Matthew Broome), et l'avait choisi au lieu du Duc.

