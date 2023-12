Pas de saison 7 pour What We Do in the Shadows

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/12/2023 à 09h54 par Charlotte Papet | Agenda | 0

What We Do in the Shadows - 2023 - FX

FX a annulé sa série What We Do in the Shadows après une saison 6.

C'est officiel, l'aventure des vampires les plus loufoques de la télé va s'arrêter après six saisons.



La chaîne FX a annoncé l'annulation de la série What We Do in the Shadows. Pour rappel, le renouvellement pour une saison 6 s'était fait en juin 2022 : la chaîne avait commandé deux saisons d'un coup, une saison 5 et une saison 6. Cette dernière saison n'a pas encore de date de diffusion. Cette annulation reste quand même une bonne nouvelle étant donné que la série aura droit, en théorie, à une vraie fin.



Basée sur le film mockumentaire de 2014, la série est centrée sur Nandor, Laszlo ou encore Nadja, des vampires qui trouvent que la vie moderne les oblige à se battre avec le monde - comme payer un loyer, faire les corvées, essayer d'entrer dans les boîtes de nuit et surmonter les conflits entre colocataires.



Que pensez-vous de cette décision ?

Source : TV Line